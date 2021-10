Der städtische Veranstaltungskalender sieht nach dem Grenadiermarkt und dem Novembermarkt noch eine weitere Veranstaltung für dieses Jahr vor: Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilte die Stadt mit, dass es dieses Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt geben wird. Die Veranstaltung, die in Pirmasens traditionell als Belznickelmarkt bezeichnet wird, soll zum ersten Advent beginnen. Nach den momentanen Corona-Auflagen dürfen im Freien ohne festen Sitzplatz bis zu 500 ungeimpfte Personen feiern. Immunisierte können laut Stadt darüber hinaus bis zu einer Höchstzahl von theoretisch 25.000 Personen an einer Veranstaltung teilnehmen – eine Besucherzahl, die der Belznickelmarkt an keinem Tag erreichen wird. Die Stadt plant Zugangskontrollen zum Festbereich, die das Einhalten der vorgegebenen Regeln gewährleisten sollen. Die Anordnung der Stände und Angebote werde sich an der einen oder anderen Stelle ändern, damit das Abstandsgebot gewahrt werden kann, heißt es aus dem Rathaus. Was der Stadtverwaltung neben der Umzäunung und der für die Kontrolle benötigten Sicherheitskräfte derzeit zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass viele Beschicker eines Weihnachtsmarktes ihr Gewerbe infolge der Pandemie eingestellt haben. Dadurch ergebe sich auf der einen Seite etwas Ungewissheit auf der anderen Seite aber auch Chancen für Neues.