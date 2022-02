Nach zwei Jahren coronabedingter Pause organisieren die Landfrauen Gersbach wieder einen Ostermarkt, der am 12. und 13. März in der Gersbacher Mehrzweckhalle stattfinden soll.

„Wir möchten wieder auf uns aufmerksam machen und freuen uns, dass wir den sonst so beliebten Markt in diesem Jahr wieder durchführen können“, sagt die zweite Vorsitzende der Gersbacher Landfrauen, Elisabeth Schmitt. Etwa 25 Aussteller hätten bislang für den Ostermarkt gewonnen werden können, nach weiteren Ausstellern suchen die Landfrauen aktuell.

„Wir können unter Einhaltung der Corona-Regeln bis zu 60 Tische vergeben, allerdings dürfen wir kein warmes Essen anbieten“, erklärt Schmitt. Zu finden sein werden bei dem über die Stadtgrenzen hinaus beliebten Ostermarkt Holzschnitzarbeiten, Osterdekorationen, aber auch Stricksachen und Keramik sowie unter anderem Postkarten. „Samstags wird unser Ortsvorsteher Dieter Clauer den Markt, zusammen mit einem Vertreter der Stadt, eröffnen“, kündigt Schmitt an. Auch der Dorfbrunnen in Gersbach soll in diesem Jahr wieder zu Ostern geschmückt werden. „Es ist ein altes Brauchtum, dass unser Brunnen zu Ostern geputzt und dekoriert wird. Auch das ist leider pandemiebedingt bislang ausgefallen. Nun wollen wir den Brunnen wieder schön schmücken und traditionell an die 3000 Eier an der Dekoration anbringen“, so die zweite Vorsitzende der Gersbacher Landfrauen.

Für 6. März laden die Gersbacherinnen zu ihrem Monatstreffen ins Sportheim, ab 19 Uhr wird dort die in Gersbach geborene Autorin Persephone Haasis aus ihrem aktuellen Roman „Das Glück schmeckt honigsüß“ lesen, wie Schmitt weiter ankündigt.