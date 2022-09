Die Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege ruft zum Tag der Zahngesundheit am Sonntag, 25. September, zu einem Kreativwettbewerb auf.

In den letzten zwei Jahren konnte die Arbeitsgemeinschaft pandemiebedingt ihre Aufgaben nicht in vollem Umfang umsetzen. Statistische Erhebungen zeigen, dass die Besuche beim Hauszahnarzt von Kindern nicht so wahrgenommen werden, wie das vor der Pandemie der Fall war. Laut Aussage der Experten kann auch der kommende Herbst und Winter pandemiebedingt weiterhin schwierig werden. Deshalb möchte die Arbeitsgemeinschaft in diesem Schuljahr einen zusätzlichen Weg gehen.

Das Ziel ist es, bei den Kindern das Bewusstsein für die eigenen Zähne zu fördern und die Motivation zu erhöhen. Dazu startet die AGZ Pirmasens-Zweibrücken einen Wettbewerb für die Schüler der dritten und vierten Klassen der Grundschulen.

Preise für die besten zehn Klassen

Die Schüler haben die Aufgabe, einen Zahnputz-Rap oder Song zu schreiben oder ein Werbeplakat für den Zahnarztbesuch zu gestalten. Die zehn besten Klassen gewinnen ein Preisgeld von jeweils 100 Euro. Die Plakate der Gewinner werden in Din-A3-Größe gedruckt und in Institutionen mit Publikumsverkehr wie Sparkassen, Banken, Apotheken, Grund- und Förderschulen ausgestellt.

Weitere Infos sind erhältlich bei der Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Pirmasens-Zweibrücken, Gärtnerstraße 65, 66953 Pirmasens, Telefon 06331 13561, E-Mail: agz.pirmasenszweibruecken@lagz-rlp.de oder online unter www.lagz-rlp.de.