Aktuell haben alle Museen und Kunstvereine geschlossen. Galerien dürfen in Deutschland und Frankreich trotz Corona öffnen. Der Pirmasenser Künstler Klaus Kadel-Magin hat gestern Ausstellungen in Galerien in Straßburg und Karlsruhe eröffnet.

In der Karlsruher Galerie Artpark hat Galerist Moon Park Künstler der Galerie um Arbeiten auf Papier gebeten. „Paper Word“ ist der Titel der Ausstellung, zu der von Kadel-Magin Siebdrucke auf Papier in kräftigen Neonfarben sowie eine Arbeit einer Serie von Drucken auf Buchseiten eingereicht hat. Die Galerie Artpark in der Kriegstraße 86 wird die Ausstellung donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr öffnen. Außerdem ist voraussichtlich bis zum Jahresende nach Vereinbarung geöffnet, was laut Galerist Moon Park in Coronazeiten ohnehin die beste Lösung sei.

Neben Kadel-Magin zeigen Künstler aus Straßburg, Karlsruhe und Südkorea Kunst auf Papier.

Die zweite Ausstellung wird von der Straßburger Galeristin Sandra Blum in einer Privatwohnung in der Rue des Bruxelles in Straßburg angeboten. Arbeiten der Straßburger Künstlerin Corinne Albrecht, die lange Jahre im Duo mit Kadel-Magin arbeitete, bilden den Schwerpunkt der Ausstellung. Als „Artist invité“ ist Kadel-Magin mit von der Partie und konnte zwei Dutzend Arbeiten noch vor dem jüngsten Lockdown nach Straßburg bringen.

Die Ausstellung in der 30 Rue des Bruxelles (Erdgeschoss) ist an den beiden kommenden Wochenenden von 11 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.

Weitere Infos im Internet unter https://www.galleryartpark.com sowie unter https://www.galeriesandrablum.fr.