Wenn sich Oberbürgermeister und Minister so gut verstehen, wie dies offenbar Zwick und Ebling tun, dann lässt das hoffen auf bessere Zeiten.

Die Stadt Pirmasens und das Land haben traditionell ein schwieriges Verhältnis, was am antizyklischen Wahlverhalten der Pirmasenser liegt. Herrscht in Mainz die CDU, wählen die Pirmasenser fleißig SPD und wenn dann die Sozialdemokraten in Mainz ans Ruder kommen, wird auf die CDU umgeschwenkt. Das kann zu mitunter richtig frostigen Zeiten führen, man denke da nur an den Schulstreit zu Karl Rheinwalts Zeiten.

Damit scheint jetzt Schluss zu sein. Im Rathaus herrschte am Freitag eine fast schon freundschaftliche Atmosphäre zwischen dem Innenminister und dem Pirmasenser Oberbürgermeister. Kein Wunder. Die zwei haben so manchen Kampf gegen Land und Bund geführt, als Ebling noch OB in Mainz war. Der frühere Kommunalpolitiker hat die Seite gewechselt, weiß aber offenbar gut, wo bei Städten aktuell der Schuh drückt. Das wird hoffentlich noch lange so bleiben und Zwick kann vielleicht endlich auf einen direkten Draht nach Mainz bauen. Das fehlte die ganze Zeit. Da half auch nicht, dass der frühere Oberbürgermeister Bernhard Matheis einen exzellenten Draht zur damaligen rheinland-pfälzischen CDU-Chefin Julia Klöckner hatte, die als Bundesagrarministerin ressortbedingt nicht viel für Pirmasens tun konnte.