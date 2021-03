Verurteilter Schläger zieht Berufung zurück

Gestern sollte vor der 4. Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken über die Berufung eines 28-Jährigen verhandelt werden. Der Pirmasenser wurde am 2. Juli 2020 vom Jugendgericht Pirmasens wegen gefährlicher Körperverletzung zur 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Der Mann und seine beiden 22 und 24 Jahre alten Brüder hatten im Februar 2020 vor einer Discothek in Pirmasens um 5 Uhr zwei junge Männer angegriffen und verletzt. Das Verfahren gegen seine beiden Brüder hat der Amtsrichter in Pirmasens gegen eine Geldauflage von je 1000 Euro eingestellt. Der 28-jährige, der gegen sein Urteil in Berufung ging, ließ sich gestern durch seinen Verteidiger Rainer Fuchs vor der Berufungskammer vertreten. Er selbst erschien nicht, weil er, so sein Verteidiger, erkrankt sei.

Es bleibt bei der Bewährungsstrafe für den 28-Jährigen. Gegen diesen Beschluss ist Beschwerde möglich, ließ der Vorsitzende Richter Michael Schubert mit dem Hinweis wissen: „Ich habe überlegt, ob es auch noch mehr werden könne“. Denn: Der Staatsanwalt ging ebenso in Berufung und hatte in erster Instanz 20 Monate Haft gefordert.