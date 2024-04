Die freikirchliche Gemeinde Lebensquelle feiert ihren 15. Geburtstag und lädt zu einem Festwochenende ein. Die Gemeinde ist seit ihrer Gründung stark gewachsen.

Am Samstag, 13. April, wird es Lobpreis-Gesänge geben, zu denen auch Oberbürgermeister Markus Zwick eingeladen ist, der Grußworte spricht. Auch der ehemalige Pastor Ulrich Schubert vom Glaubenszentrum ist zu dem Festakt eingeladen. Gezeigt wird ein Film mit Geburtstagswünschen aus der ganzen Welt. Predigen wird Waldemar Sardaczuk, Mitbegründer des internationalen Hilfswerks AVC (Aktion für verfolgte Christen und Notleidende). Um 15 Uhr wird der Lebensquelle-Pastor Paul Scheck die Gemeindegeschichte von den Anfängen bis heute vorstellen. Auch ist eine Diakonensegnung am Samstag geplant, bevor der Pastor über die Vision der Gemeinde sprechen wird. Am Sonntag, 14. April, wird in der Lebensquelle ein Gottesdienst mit Lobpreis, Predigt und Wassertaufe gefeiert.

Angefangen hat alles mit nur drei Familien. Im Jahr 2009 schlossen sie sich zusammen und fanden erst einmal im Pirmasenser Glaubenszentrum eine Bleibe. Nach einem Jahr ist die schon stark angewachsene Gemeinde in die Räumlichkeiten der Gemeinde Gottes in der Neckarstraße im Industriegebiet Erlenteich umgezogen, wo sie ihre Gottesdienste feierte. „Wir freuen uns, dass uns die Christ-König-Kirche angeboten wurde“, betont der Pastor, der zuvor erwogen hatte, ein eigenes Gemeindehaus am Bahnhof zu bauen. Inzwischen besuchen durchschnittlich 220 Gläubige – Kinder eingerechnet – die Gottesdienste der Gemeinde Lebensquelle, die vor allem dadurch lebendig bleibt, da es gelungen ist, eine erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit aufzubauen.