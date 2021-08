„Das ist zusammen mit der Geburt unseres Sohnes ein ganz neues Kapitel für mich.“ Dies sagt Kay-Christian Schlayer zu seiner ersten Station als Coach. Seit Saisonbeginn ist der 28-Jährige Co-Spielertrainer beim in die Fußball-Bezirksliga aufgestiegenen FK Clausen.

Gefragt haben ihn FKC-Spielertrainer Mario Feick und Clausens Vorsitzender Leo Burkhart. „Mario und ich haben gemeinsam für Rieschweiler gespielt – unter anderem im Rekordjahr 2012, als wir mit beiden Teams aufgestiegen sind“, erzählt Schlayer. Da habe sich Feick wohl an ihn „erinnert“.

Von der B-Jugend bis zur abgelaufenen Saison spielte Schlayer für die SG Rieschweiler. Die Jugendzeit davor verbrachte der verheiratete Vater eines sechs Monate alten Sohnes beim FK Pirmasens.

Manager und Sechser

Für seinen alten Verein, die SG Rieschweiler, läuft es aktuell in der Verbandsliga gar nicht gut. Aber auch den bisherigen Saisonverlauf seines neuen Teams hat sich der in Pirmasens wohnende, in der Schuhbranche tätige Handelsmanager, der meist auf der Sechser-Position oder bei Bedarf auch mal als Innenverteidiger aufläuft, etwas anders vorgestellt. Mit gerade mal vier Punkten liegt der einstige Drittligist nur auf dem drittletzten Bezirksliga-Platz und hat erst acht Tore erzielt. Zum Vergleich: Kevin Büchler, der Top-Torjäger des am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) in Clausen gastierenden Tabellenführers SC Weselberg, traf in dieser Runde allein bereits zwölfmal.

Viele Verletzte

„Wir haben wirklich viele Verletzte. Das ist für Spieler und Trainer eine neue Situation, an die wir uns gewöhnen müssen“, sagt Schlayer. Grundsätzlich habe das Team aber die Qualität, um in der Bezirksliga zu bestehen – wenn diese Qualität auch auf den Platz gebracht werde. „Das erklärte Ziel als Liga-Neuling ist der Klassenerhalt. Dafür sind die Jungs total engagiert und ziehen voll mit“, lobt der Co-Trainer, der auf dem Spielfeld immer noch auf die Unterstützung von Cheftrainer Feick verzichten muss. Feick, der in Clausen als „Co“ von Andreas Langner bereits Trainererfahrung sammelte, laboriert an den Folgen seines Bandscheibenvorfalls. Er coacht zusammen mit Fitnesstrainer Steffen Endler von der Seitenlinie aus. Schlayer: „Ich versuche, das dann auf dem Platz umzusetzen.“

Gegen Büchler & Co.

Gegen Weselberg durfte oder besser musste Clausen in dieser Runde bereits einmal antreten. Im Verbandspokal setzte es eine 0:5-Packung. Büchler, Nummer eins der Bezirksliga-Torjägerliste, traf dabei allein dreimal. „Trotzdem werden wir ihm keine Spezialbehandlung zukommen lassen, sondern werden versuchen, ihn gemeinsam in den Griff zu kriegen“, kündigt Schlayer an. „Aber Weselberg ist insgesamt eine sehr starke Mannschaft mit vielen sehr guten Spielern.“ Schlayer wird da in der Defensive einiges zu tun haben.