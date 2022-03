Nachdem Anfang Februar noch die dritte Absage in Folge für den traditionellen Umzug der Pirmasenser Abiturienten verkündet wurde, steht fest, dass die Schulabgänger am Mittwoch, 23. März, nun doch feiernd durchs Stadtgebiet fahren dürfen. Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen machen das möglich. In enger Absprache mit dem Ordnungsamt konnte ein Weg gefunden werden, wie die Abiturienten des Kant-, Leibniz- und Hugo-Ball-Gymnasiums wie in Vor-Pandemie-Zeiten ihre Allgemeine Hochschulreife feiern können. Für alle Teilnehmer gilt die 3G-Regel und während der Fahrt dürfen keine Getränke an Passanten ausgegeben werden. Insgesamt besteht der Umzug aus fünf Traktoren mit Anhängern. Wie die Stadt auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, zählt zu den Auflagen, dass die festgelegte Route ohne Zwischenstopps einzuhalten ist. Der Abi-Umzug startet um 10 Uhr am Messplatz und endet um 12 Uhr an der gleichen Stelle. Die Strecke verläuft wie folgt: Messplatz, Blocksbergstraße, Kaiserstraße, Landauer Tor-Kreuzung, Friedhofstraße, Alleestraße, Schlossstraße, Exerzierplatzstraße, Ringstraße, Schützenstraße, Bahnhofstraße, Gasstraße, Streckbrücke, Arnulfstraße, Waisenhausstraße, Leinenweberstraße, Friedrichstraße, Messplatz.

Am Wochenende folgen die Abi-Bälle der Gymnasien in der Festhalle, bei denen die Abiturienten verabschiedet und die Abschlusszeugnisse übergeben werden. Die Kant-Abiturienten feiern am Freitag, 25. März, die des Leibniz-Gymnasiums am Samstag, 26. März. Den Abschluss bildet das Hugo-Ball-Gymnasium am Sonntag, 27. März.