Das Gesundheitsamt Südwestpfalz hat am Freitagmittag zwei neue Corona-Infektionen in seinem Zuständigkeitsbereich bestätigt – eine in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, eine in der Stadt Zweibrücken. 164 Personen wurden im Landkreis, Pirmasens und Zweibrücken bisher positiv getestet. 88 gelten als genesen, 74 als noch infiziert, dazu kommen zwei Todesfälle. „Damit haben wir zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie einen höheren Anteil an Genesenen als an Infizierten“, sagte Landrätin Susanne Ganster.

Bei der Hotline gingen am Donnerstag 31 Anrufe ein, Abstriche wurden im Corona-Testzentrum Höhfröschen bei 17 Personen genommen. Am Freitag, Stand 12.30 Uhr, bekamen 14 von 22 Anrufern Termine für den Abend. Die Zahlen bewegten sich erneut auf einem niedrigen Niveau, sagte Ganster. Deshalb werde die Hotline künftig mit weniger Mitarbeitern besetzt. Die Zeiten, in denen die Hotline aktiv ist, bleiben gleich: am Samstag von 10 bis 12 Uhr, unter der Woche von 9 bis 16 Uhr.

Weniger Sprechstunden in Infektambulanz

Die Infektambulanz in der Pirmasenser Messehalle ist am Samstag von 13 bis 14 Uhr geöffnet. Auch hier muss man zuvor einen Termin vereinbaren. Ab nächster Woche werden die Sprechstunden in der Ambulanz reduziert: mittwochs von 14 bis 16 Uhr, an den übrigen Werktagen von 16 bis 18 Uhr.

Im Corona-Testzentrum nimmt derzeit nur ein Arzt mit seinem Team Abstriche. „Das ist im Moment ausreichend“, so Ganster. Bei Bedarf sei man in der Lage, schnell mehr Kräfte einzusetzen, falls sich das Coronavirus wieder stärker verbreitet.

