Der Name verrät es: Die „Bigband 17“ besteht aus genau 17 Leuten. Im Rhein-Neckar-Raum ist die Truppe regelmäßig zu hören, am Samstag gastieren die Musiker erstmals in Obersimten. An diese Premiere schließt sich eine Jam-Session an.

Die Gruppe „Bigband 17“ spielt Musik aus dem Repertoire der Bigbands der 1960er und 1970er Jahre: etwa von Kenny Clarke, einem in Paris geborenen Jazz-Vibraphonisten und Schlagzeuger. Clarke war an der Entstehung des neuen Jazzstils Bebop beteiligt, der in den 1940er Jahren aufkam. Auch Francy Boland und Count Basie gehören zum Programm der in Mannheim gegründeten Formation. „Bigband-Jazz war swingend, hip und hörbar zugleich“, heißt es auf der Website der Gruppe. „Die Soli waren energiegeladen und entfesselt.“ Das gemeinsame Anliegen der Musiker: Sie möchten die Bigband-Musik aus 1960er und 1970er Jahren wieder einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Profimusiker und Musikstudenten

Laut Uwe Herrmann vom Jazz-Club Pirmasens spielt die Band nun zum ersten Mal in der Gegend. „Die Zusammenarbeit hat sich vor zwei Jahren anlässlich eines Benefizkonzerts ergeben“, sagt er. Was ihm an der Truppe gefalle: „Die spielen auf professionellem Niveau, setzen sich also nicht aus Hobbymusikern zusammen.“ Die Gruppe besteht zum Teil aus Profimusikern mit langjähriger Erfahrung zum Teil aus Studenten der Musikhochschule Mannheim. Der Bandcoach ist Professor an besagter Hochschule. „Das sagt natürlich schon was über die Qualität aus“, sagt Herrmann. Er habe die Musik der „Bigband 17“ bis auf ein paar Online-Soundbeispiele noch nicht gehört und sei deswegen sehr gespannt. Die Band hätte eigentlich beim Jahreseröffnungskonzert des Jazz-Clubs 2020 spielen sollen, das Konzert sei aber wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

An den Auftritt der Bigband schließt sich eine Jam-Session an, bei der Musiker, egal ob Profi- oder Hobbykünstler, völlig zwanglos zusammen musizieren können. „Wir hoffen natürlich, dass viele kommen und nach dem Konzert noch was geht“, sagt Herrmann. Der E-Mail-Verteiler, um die Leute darüber zu informieren, sei groß und reiche auch weit ins Saarland hinein. „Wir warten einfach mal ab.“

Weitere Infos

Der Auftritt der „Bigband 17“ auf dem Dorfplatz in Obersimten startet um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird allerdings ein Hut herumgereicht. Falls das Wetter ein Open-Air nicht zulässt, wird das Konzert in die Sängerhalle verlagert. Die Jam-Session startet um 19 Uhr und ist bis 22 Uhr angesetzt. Die Veranstalter bitten darum, eigene Mikrofone mitzubringen. Gitarristen sollten ihre Gitarrenverstärker dabeihaben. Dass für die Veranstaltung der Dorfplatz in Obersimten und die Pergola zu Verfügung stünden, sei dem Männergesangverein (MGV) Obersimten zu verdanken, sagt Herrmann.