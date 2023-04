Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erstmals wird ein Wettkampf der Bundesliga für Rhythmische Sportgymnastik in der Pfalz ausgetragen. Ausrichter in der Pirmasenser Wasgauhalle ist der TV Dahn, der auch ein Team am Start hat. Die RHEINPFALZ erklärt unter anderem, warum nicht in Dahn geturnt wird.

Nach welchem Modus wird die Bundesliga ausgetragen?

Die Eliteklasse ist zunächst in zwei Staffeln aufgeteilt, die an je zwei Wettkampftagen ihre je zwei Teilnehmer an der Endrunde am