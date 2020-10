Die Pariser Kunstakademie „École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris“ kauft für ihre Sammlung einen Siebdruck des Pirmasenser Künstlers Klaus Kadel-Magin.

Die „École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris“ (ENSBA) gilt als die traditionsreichste und bekannteste Hochschule für Bildende Kunst in Frankreich. Der Kontakt kam über eine Pariser Künstlerin zustande, die Klaus Kadel-Magin bei dem lothringischen Künstlerkollektiv Artopie in Meisenthal traf und sich Jahre später an die filigranen Arbeiten des Pirmasensers erinnerte, die sie gerne für eine Edition in Paris haben wollte. Bevor diese Edition erscheint, soll an der Mediathek der ENSBA eine Ausstellung stattfinden, für die der Siebdruck „La sociéte du spectacle“ von Kadel-Magin ausgewählt und gleich für die Sammlung der Kunsthochschule angekauft wurde. Wann die Ausstellung sein wird, ist derzeit coronabedingt noch offen.

Für Klaus Kadel-Magin ist es eine „Ehre“ und „erstklassige Referenz“, eine Arbeit an die „École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris“ verkauft zu haben – „das ist eigentlich unerreichbar“, sagt der Pirmasenser Künstler nicht ohne Stolz. Auf Anfrage der ENSBA habe er schon vor einigen Monaten ein Portfolio nach Paris geschickt, aus dem sich die Kunsthochschule dann eine Arbeit ausgesucht habe.

Bei dem Werk handelt es sich um einen mehrfarbigen Siebdruck auf eine Buchseite des philosophisch-medientheoretischen Werks „La Société du Spectacle“, übersetzt „Die Gesellschaft des Spektakels“, von Guy Debord aus dem Jahr 1967. Es gilt als Schlüsselwerk der Künstlerbewegung „Situationistische Internationale“. Kadel-Magin hat auf die Buchseiten mit der Technik des Siebdrucks Zeichnungen aus seiner Feder gedruckt, die er als abstrakte Konsequenz ansieht, die aus dem Buch hervorgeht.

Einzelne Blätter aus dieser Werkserie, die Kadel-Magin in seinem Atelier in der Luisenstraße entwickelt hat, waren bereits in Meisenthal bei Artopie ausgestellt und im Januar diesen Jahres in seiner Ausstellung „Raum schafft Bewusstsein #3“ in einer leerstehenden Wohnung in der Luisenstraße zu sehen.

Der Pirmasenser Künstler plant Teile der Serie erneut in der für 9. Januar geplanten Ausstellung in der Dahner Kreisgalerie zu zeigen. Kadel-Magin wird in Dahn zusammen mit seinem französischen Künstlerfreund Jean-Marie Péchenart ausstellen, der in Poissy und Wien lebt.