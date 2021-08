Anlässlich der 55-jährigen Partnerschaft zwischen Pirmasens und Poissy hat die Split Point Group um den Pianisten Bernd Adler am Freitagabend in der Pirmasenser Festhalle ein Konzert gegeben. Zu Zeiten von Corona keine leichte Aufgabe, denn die rund 780 Plätze im Saal blieben leer. Das Konzert wurde per Livestream übertragen und bis gestern Nachmittag über 870 Mal aufgerufen.

Auf der Bühne nur die fünf Musiker der Split Point Group, im Saal verteilt mehrere Kameras. Da, wo sonst die Zuschauer sitzen. Die aber durften das per Livestream aus der Pirmasenser Festhalle übertragene Konzert des Ensembles nur von zu Hause aus verfolgen. Der eine oder andere wird das als angenehm empfunden haben, wenn auch die meisten Menschen das gesellschaftliche Treiben und die spannungsgeladene Konzertatmosphäre vor Ort inzwischen sicherlich vermissen.

Für die Musiker stellte die Veranstaltung keine einfache Situation dar. „Das war schon ein komisches Gefühl, vor einem leeren Saal zu spielen, so ganz ohne Rückmeldung vom Publikum“, erzählt der Saarbrücker Bassist Sebastian Krause gleich nach dem Konzert. Eine Aussage, der wahrscheinlich auch die anderen Bandmitglieder zustimmen würden. Dennoch habe es ihnen allen großen Spaß gemacht, wieder einmal aktiv auf der Bühne zu stehen, ergänzt die Schlagzeugerin Pia Oestreich.

Und das war der Band auf jeden Fall anzuhören. So begann das Konzert mit einem souverän gespielten „How Deep Is The Ocean“, bei dem nicht nur die kräftige Stimme der Sängerin Sabine Erdmann im Thema gut zur Geltung kam. Auch improvisatorisch konnten die Musiker zeigen, dass sie nicht zum ersten Mal mit einem Jazz-Programm auftraten. Es folgte das bluesig angehauchte „Whisper Not“. 1956 von Benny Golson komponiert, ist der Titel schon lange ein beliebter und vielgespielter Jazz-Standard. Herauszuheben ist hierbei vor allem der abschließende Shout-Chorus über die beiden A-Teile des Themas, den Erdmann unisono mit dem Tenorsaxophonisten Thomas Girard meisterte.

Von hier aus spielte sich das Quintett durch ein fast 90-minütiges, abwechslungsreiches Programm, das eins nie war: langweilig. Mal fröhlich swingend, mal ruhig balladesk lud das Repertoire der Band nicht nur zum Zuhören ein. So verleiteten Stücke wie das funky groovende „Love For Sale“ oder auch die Latin-Nummer „Poinciana“ geradezu dazu, sich mindestens im Takt zu wiegen, wenn nicht sogar aufzustehen und ein wenig die Hüften zu schwingen – etwas, was vielen Besuchern im steifen Konzertrahmen nahezu als ein Ding der Unmöglichkeit erscheint, in den eigenen vier Wänden aber durchaus vorstellbar ist.

Erwähnenswert ist an dieser Stelle die Ballade „I Fall In Love Too Easily“, die von Sebastian Krause am Kontrabass eingeleitet und dann zunächst im Duo mit Gesang erklingend, nach den beiden anfänglichen Swing-Titeln erstmals einen Ruhepunkt markierte. Besonders schön hier auch die beiden Soli am Klavier und am Saxophon von Bernd Adler und Thomas Girard. Mit seinem warmen Sound, seinen sensibel platzierten musikalischen Einwürfen und versierten Improvisationen bereicherte Girard auch insgesamt das Programm und zeigte, dass er nicht umsonst auf nationalen wie internationalen Bühnen zu Hause ist. Die Schlagzeugerin Pia Oestreich kam solistisch vor allem bei Antonio Carlos Jobims „A Felicidade“ zum Zug und demonstrierte, dass sie nicht nur die Begleitfunktion sehr gut übernehmen, sondern auch improvisatorisch glänzen kann.

Mit einer kleinen Ansprache von Bernd Adler und dem Stück „I Wish You Love“, bei dem Erdmann im Schlussthema den französischen Originaltext von Charles Trenet sang, sendete die Formation dann auch Grüße nach Poissy. Im letzten Jahr wollte die Stadt mit Pirmasens eigentlich ihre 55-jährige Partnerschaft feiern. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten diese Feierlichkeiten allerdings ausfallen. Das Livestream-Konzert war nun Teil der deutsch-französischen Woche.

Auch das Publikum zeigte sich von dem Abend begeistert. „Ich fand das Konzert ganz toll“, berichtet die Pirmasenserin Karin Ganter, die den Livestream zu Hause vor dem Fernsehgerät bei einem Glas Wein genoss. Sie selbst sei zwar keine Jazz-Kennerin, finde aber, die Stücke seien sehr eingängig und gut gewählt gewesen. Das Livestreaming-Format halte sie darüber hinaus für eine gute Alternative, zu Corona-Zeiten nicht ganz auf die Kultur verzichten zu müssen. Auch Bernd Adler selbst erzählt, er habe viele positive Rückmeldungen erhalten, sowohl auf Facebook, als auch per E-Mail. „Das motiviert uns, auf jeden Fall in dieser Formation weiterzumachen.“

Möglich gemacht hat das Konzert unter anderem die Firma MC Veranstaltungstechnik von Johannes Morio, die sich um die Liveübertragung kümmerte. Dem Unternehmen gelte ein besonderer Dank, so Adler. „Das war wirklich große Klasse: Als ich ankam, war die ganze Technik schon aufgebaut. Die Firma Morio hat sich wirklich große Mühe gegeben“, sagt auch Sebastian Krause. Die Anfangsschwierigkeiten bei der Übertragung verzeiht man da gerne. Adler hofft nun, dass es in Zukunft noch einige weitere Livestream-Konzerte geben wird. „Es ist aktuell ein guter Weg, um die Kultur weiterhin nach Außen zu tragen und Menschen daran teilhaben zu lassen.“

Die Band verabschiedete sich ungewöhnlich ruhig mit der Ballade „You Don’t Know What Love Is“, bei der Erdmanns souliger Stimmklang noch einmal gut zum Tragen kam. Sehr stimmungsvoll hier auch die Soli von Thomas Girard, Bernd Adler und Sebastian Krause. So entließ die Formation ihre Zuhörer ein wenig melancholisch gestimmt ins Wochenende.