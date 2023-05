Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Haupttribüne des Framas-Stadions gilt wegen des riesigen Dachs, unter dem stets die berüchtigte Husterhöh-Brise weht, als der wohl kühlste oberirdische Ort ohne Klimaanlage in Pirmasens. Also kein schlechter Platz an diesen heißen Tagen.

Der FK Pirmasens erwartet dort am Freitag um 19.30 Uhr den FV Dudenhofen zum ersten Saison-Heimspiel in der Fußball-Oberliga. Beide Mannschaften sind mit einem Sieg gestartet.