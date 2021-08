Erstmals seit 29. Dezember 2019 (Foto) laden Stadt und Händler wieder zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Die Läden sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Unter dem Motto „Sommer in der Stadt − Zu Gast in der Provence“ soll ab 11 Uhr provenzalisches Flair auf dem Schlossplatz herrschen, was bei bedecktem Himmel und leichtem Regen, der gemeldet ist, nicht ganz leicht werden dürfte. Von 15 bis 19 Uhr verspricht Rico Aston, ganz unabhängig vom Wetter, „Musik zum Chillen, Träumen und Schwelgen“.