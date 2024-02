Die Staude als ökologisch wertvolles Gartendetail war Thema des ersten „Pirmasenser Staudentags“ in der Alten Post. Sogar Umweltsünden wie an sich tote Schottergärten ließen sich mit pflegeleichten Stauden ökologisch noch retten.

Wie ein Flickenteppich verteilen sich Stauden und Gehölze in der gesamten Stadt, die sich für das Garten- und Friedhofsamt in vier Reviere unterteilt – nach den Himmelsrichtungen, die Friedhöfe werden separat geführt. Stauden zu pflanzen sei deswegen so gut, weil ihnen der Spagat zwischen Hitze- und Kältebeständigkeit gelinge, und sie dem ganzen Umweltstress gut standhalten könnten, erklärte André Jankwitz, Leiter des Garten- und Friedhofsamts. Er war es, der das Treffen in seiner Funktion als Sprecher der Gartenamtsleiterkonferenz der Landesgruppe Rheinland-Pfalz und Saarland ins Leben gerufen hatte – auf Wunsch und Anregung seiner Kollegen im ganzen Land.

Gleich fünf Profis sprachen beim ersten Pirmasenser Staudentag, der am Montag im Kulturforum Alte Post stattfand und mit 75 Teilnehmern aus ganz Rheinland-Pfalz und dem Saarland enormen Zuspruch fand. „Dass die Konferenz so gut angenommen werden würde, hätte ich nie gedacht“, freute Jankwitz über den Erfolg. Zur Sprache kamen nicht nur Landschaftsgärtner, sondern auch ein Staudenproduzent – und der empfiehlt, ausschließlich im Freiland produzierte Ware zu kaufen. Im Gewächshaus produzierte Stauden hätten ein viel zu weiches Zellgewebe und seien dadurch weniger robust.

Stauden auf dem Vormarsch

Laut Jankwitz seien Staudenbepflanzungen auf dem Vormarsch und würden sich überall finden, nicht nur am Robert-Schelp-Platz, dem Vorzeigeprojekt der Stadt. Kleine Flächen würden sich am Sommerwald finden, um die Einfahrt in die Siedlung zu verengen, auf Mittelstreifen vielbefahrener Straßen und vor dem Garten- und Friedhofsamt selbst, bekundete der Gartenamtschef, der bei einem Rundgang den Teilnehmer einige Beispiele präsentierte: „Da haben wir in der Stadt Pionierarbeit geleistet“, sagte Jankwitz stolz.

Ein besonders gelungenes Projekt sei an der Galgentreppe hinter der Parkbrauerei angesiedelt, erzählte Anke Meyer aus der Pirmasenser Stadtgärtnerei, die dort Zierpflanzengärtnerin gelernt hat und im Gewächshaus tätig war, bevor ihre planerischen Fähigkeiten in Sachen Staudenfelder zum Einsatz kamen. An Galgentreppe wurden kaputte Bäume und alte Sträucher gerodet und die Erde vom vorhandenen Wurzeldruck befreit, erklärte sie. An dem Standort gefalle ihr, dass nicht nur Zierapfel, Rosen, Glockenblumen, Katzenminze und Wilde Möhre wachsen, die vor allem schön anzusehen seien. Dort wachse zudem auch Mutterkraut, auch wenn keiner wisse, woher es eigentlich komme. Inzwischen sei die Bepflanzung dort so dicht, dass sie keinerlei Arbeit mehr mache. Nebeneffekt der Neubepflanzung an der Galgentreppe sei, dass der Durchgang wieder genutzt würde. Vorher hätten die Leute Angst gehabt, über die Stufen dort den Weg abzukürzen, erzählte Meyer erfreut.

Ein Teil der Klimalösung

Stauden, das sind Pflanzen, die nicht verholzen, informierte Jankwitz weiter. Zu den Stauden gehöre alles Krautige, von der Größe her unterhalb vom Strauch, ergänzt Meyer. Außerdem würden sie im Winter in den Boden einziehen, so dass man eine Weile nichts mehr von ihnen sehe. Dezember und Januar seien zwar blütenfrei, aber danach gehe es wieder los. Das könne man auch vor dem Forum Alte Post beobachten, wo Sonnenhüte und Lavendel, der allerdings zu den Halbstauden gehöre, auf der Sonnenseite wachsen. An der Fassade hingegen wachsen schattenliebende Farne, Funkien, Bergenien, aber auch Gräser, Glockenblumen und Astern. Was alle Staudenpflanzen gemeinsam hätten sei, dass sie 25 Zentimeter hoch in Kies, Kalkschotter, Rindenmulch, Schieferscherben oder Sand eingepflanzt wurden, erfuhr das Fachpublikum. Durch diese Methode könnten Kosten eingespart werden, erklärt der Gartenamtschef. Es sei viel weniger Material notwendig – und gießen müsse er im Sommer sowieso. 5.000 Euro veranschlage er für die Staudenbepflanzungen, die es in Pirmasens auch in Mischformen gebe. Kombinationen aus einjährigen Pflanzen, Gemüse und Obst findet Jankwitz überzeugend, weil so die Bepflanzung nachhaltiger sei. Aber auch die Kombination aus Stauden und Wiese gebe es oft, sowie auch Flächen, die mit Samenmischungen bepflanzt wurden, weil man so keinen exakten Pflanzenplan brauche.

„Fangen Sie klein an“, riet Anke Meyer den anwesenden Gärtnern und interessierten Privatpersonen. Es sei gut, mit zwei, drei Sorten anzufangen, und weiter zu schaffen, wenn man das Ergebnis kenne. Eine Klima-Anpassungsstrategie sei aber wichtig und Stauden ein Teil der Lösung, weil sie die Stadt kühlen, die Luft filtern und Insekten mehr Nahrung und Lebensraum bieten würden. Außerdem seien Ozonschäden künftig wieder Thema, warnen die Experten. Der Grund, warum man davon nichts mehr höre, sei, dass die Werte von Behördenseiten angepasst worden seinen.

Ob es eine Fortsetzung der Veranstaltung geben wird, ist noch offen. „Warten wir’s ab“, meint Jankwitz, der sich allerdings durch den Zuspruch dazu ermutigt fühlt.