Ab dem kommenden Montag hat die Kindertagesstätte Pfiffikus in Erlenbrunn eine neue Leitung. Mit Sebastian Wagner bekommt die Einrichtung erstmals einen männlichen Erzieher in leitender Funktion. In der Einrichtung ist Wagner kein Unbekannter – er hat dort schon vertretungsweise gearbeitet und kennt deshalb viele Kinder und Eltern. Die bisherige Leiterin, Margit Wittvogel-Wolf, zieht sich auf eigenen Wunsch bis zu ihrem Ruhestand Ende September als Chefin zurück, wird Wagner jedoch noch einarbeiten und den Kindern im täglichen Gruppendienst erhalten bleiben. Wittvogel-Wolf war seit 2003 Pfiffikus-Leiterin. Wagner arbeitete zuletzt als stellvertretender Leiter der städtischen Kindertagesstätte Maria-Theresien-Straße. Er wird künftig von Saskia Janek als kommissarischer Stellvertreterin unterstützt. Derzeit besuchen rund 40 Kinder die Einrichtung in Erlenbrunn.