Am Samstag und Sonntag rollt der Fußball in der Bruchwiesenhalle in Waldfischbach-Burgalben. Der FV Geiselberg richtet den ersten Holzland-Cup für Jugendmannschaften in der Halle aus. 300 junge Fußballer werden an den beiden Tagen um Pokale und Medaillen kämpfen. Auch Fußball-Golf wird gespielt.

„Die Idee, ein Hallenturnier für die Jugend auszutragen, haben wir schon geraume Zeit“, sagt Benny Buser vom ausrichtenden FV Geiselberg. Die Planung war nicht einfach, weil lange Zeit nicht feststand, wann die Bruchwiesenhalle nach einer umfassenden Brandschutzsanierung wieder für den Spielbetrieb mit Publikum freigegeben wird. Seit Dezember vergangenen Jahres ist sie geöffnet. E-, D- und C-Junioren kämpfen um die Titel beim ersten Holzlandpokal. „Das Interesse der Mannschaften ist groß“, freuen sich Buser & Co. Gespielt wird mit einer Rundum-Bande. Sponsoren machen es möglich, dass sie gestellt werden kann. Sie ermöglichen es auch, dass die Teilnahme am Turnier für die Vereine kostenfrei ist. Neben der SG Heltersberg/Geiselberg sind unter anderem Teams aus Elversberg, Enkenbach, Offenbach/Queich, Hauenstein, Contwig, Ixheim, Rieschweiler, Ramstein, von der SG Grenzland und vom TuS/DJK Pirmasens am Start.

Turnierplan

Samstag: 9 bis 12 Uhr: F-Jugend (Jahrgang 2015); 13 bis 15.30 Uhr: F-Jugend (Jahrgang 2016); 15.30 bis etwa 20 Uhr: D-Jugend