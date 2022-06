Die Digitalisierung bestimmt immer mehr die Arbeits- und Lebenswelt. Konkrete Informationen dazu verspricht der erste Pirmasenser Digitaltag, zu dem das IT-Unternehmen Nagarro und die Stadt für Mittwochabend einladen.

Für viele ist Digitalisierung ein eher abstrakter Begriff. Mark Schlick hat ein einfaches und konkretes Beispiel dafür: Handyparken. „Das ist stressfreier und ich kann einfach nachbuchen“, sagt der Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften der Stadt Pirmasens bei der Vorstellung des Programmes für den ersten Pirmasenser Digitaltag. Der soll am kommenden Mittwoch ab 17 Uhr im Forum Alte Post stattfinden.

Digitalisierung in der Arbeitswelt

Das Lösen eines Parkscheins via App über das eigene Mobiltelefon ist nur ein kleines Beispiel, wie Digitalisierung im Alltag greifbar wird. Doch es soll beim Digitaltag noch um andere Fragen gehen. Etwa die, wie die Digitalisierung die Arbeitswelt durchdringt. „Wir kommen eigentlich täglich mit Digitalisierung in Kontakt“, erläutert Schlick. Manchmal seien es die Defizite, die es in Unternehmen hierzu noch gebe, dann wiederum gehe es um Besuche an Schulen zu diesem Thema. „Auch in der Verwaltung haben wir damit zu tun, etwa bei der digitalen Akte“, führt er aus. Auch eine mittelgroße Stadt wie Pirmasens könne nicht so tun, als betreffe sie das Thema nicht. Handyparken ist ein kleineres Beispiel. Ein anderes laut Schlick die datenbasierte Flächenanalyse, die es in der Südwestpfalz gebe. Über diesen Weg werde beispielsweise nach möglichen Gewerbeflächen gesucht.

Podiumsdiskussion und Vorträge

Fragen, welche Chancen und Risiken die Digitalisierung für Unternehmen mit sich bringt, sollen auf dem Digitaltag mit Vorträgen und einer Podiumsdiskussion beantwortet werden. Über die Arbeitswelt der Zukunft referiert etwa Florian Dreifus, operativer Geschäftsführer bei der SAP. „Es geht um digitale Teilhabe“, erklärt Kai Rickhoff, Marketing Manager beim IT-Dienstleister Nagarro, der die Veranstaltung gemeinsam mit dem Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt ausrichtet.

In erster Linie habe man sich bei der Teilnehmersuche an IT-Unternehmen aus der Region gewandt. 100 Teilnehmer seien angepeilt. „100 Teilnehmer bieten 100 Blickwinkel“, sagt Rickhoff. Aber dennoch soll die Veranstaltung auch für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden: „Wir wollen die Bürger einladen, über Digitalisierung zu diskutieren.“ Es sei wichtig, das Thema voranzubringen: „Wir wissen aus den täglichen Beratungen, dass für Unternehmen die Frage, wo sie mit der Digitalisierung starten, nicht unbedingt einfach ist.“

Büroabläufe und mehr

Es gebe beim Fortschritt der Digitalisierung in Unternehmen unterschiedliche Reifegrade, erzählt Rickhoff. Gerade während der Pandemie seien viele Unternehmen mit Videokonferenzen oder mobilem Arbeiten in Berührung gekommen. „95 Prozent der Unternehmen haben erkannt, dass Digitalisierung wichtig ist“, sagt der Unternehmenssprecher. Das sei der erste Schritt. Ein weiterer könne dann zum Beispiel sein, die Büroabläufe zu digitalisieren und etwa die Post einzuscannen. „Stellen Sie sich vor, wenn mir jemand einen Brief schreibt. Der wäre ohne Digitalisierung im Homeoffice ja sonst nicht angekommen.“

Bildung wichtiger Faktor

Vor zwei Jahren siedelte sich Nagarro im Rheinberger-Komplex in Pirmasens an. Das Unternehmen mit knapp 80 Mitarbeitern übernahm im März 2019 die IT-Abteilung des Schuhhändlers Hamm Reno aus Thaleischweiler-Fröschen. Vom Beheben des Ausfalles eines Druckers bis zum Einspielen neuer Preise in das System reichen die Aufgaben der Firma laut Rickhoff hier. Darüber hinaus berät Nagarro weitere Unternehmen in IT-Fragen und ist an Schulen als Dienstleister tätig.

Bildung sei bei der Digitalisierung ein enorm wichtiger Faktor, führt Rickhoff aus. Schulen beispielsweise nur Geräte zu stellen, reiche nicht aus. „Oft ist auch das didaktische Konzept gefragt.“ Auf dem Digitaltag sei es auch möglich, sich über Einstiegsmöglichkeiten in digitale Berufe zu informieren.

Mehr Infos

Weitere Informationen zum Digitaltag gibt es bei Nagarro. Dort kann man sich auch anmelden.