Wie arbeiten Vermesser eigentlich genau? DIE RHEINPFALZ hat ein Pirmasenser Vermessungsbüro auf eine Baustelle begleitet.

Wer nachts um 2 Uhr noch Lust auf ein Eis oder japanische Reisnudelsuppe bekommt, hat seit April in Pirmasens eine Anlaufstelle. Der erste Automatenkiosk bietet von normalen Chips über Bier bis zu exotischeren Snacks alles, was wohl vor allem eine jüngere Klientel so wünscht. Besonders beliebt ist ein Automat, der nichts mit Snacks oder Getränken zu tun hat.

Die einspurige Verkehrsführung in der Arnulfstraße wird die Pirmasenser noch lange nerven. Wenn die Stadtwerke Mitte September mit ihren Arbeiten fertig sind, muss noch die Fahrbahndecke erneuert werden. Dann wird auch vollgesperrt.

Seit 30 Jahren zieht der Modellflugsportverein Hermersberg Flugbegeisterte an. Mit viel Leidenschaft und Technik fliegen sie Jets und Helikopter – nicht aus dem Cockpit, sondern per Funk vom Boden aus. Zwischen Wald und Wiese haben sie ihren Traumplatz gefunden und ihn stetig ausgebaut.

In feierlichem Rahmen entließ die Berufsbildende Schule Rodalben am Mittwoch ihre Absolventen – wegen einer fehlenden Stadthalle in Rodalben musste woandershin ausgewichen werden.

Keine Angst: FKK-Konzerte sind nicht das, was Sie jetzt denken, sondern eine neue Idee des Kultur- und Verkehrsamtes, Menschen in die Stadt zu locken. „Freie Klappstuhl-Konzerte“ (FKK) haben sich in anderen Städten schon bewährt. Es gibt weitere Pläne, um den Tourismus in Zweibrücken und Umgebung voran zu bringen.

Im April beklagten Anwohner des Ottersteins im Zweibrücker Stadtteil Niederauerbach einen starken Rattenbefall in ihrer Siedlung. Inzwischen ist dieser eingedämmt, wie erleichterte Anwohner bestätigen.

Nach einem Streit soll er seine Lebensgefährtin zu Hause am Kragen gepackt und mit einem Schraubendreher bedroht haben. So lautete am Mittwoch vor dem Zweibrücker Amtsgericht die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen einen 54-jährigen Handwerker aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.

Diya Annan erzählt in seiner Geschichte „Eine syrische Nacht“ von Schicksalen im syrischen Bürgerkrieg. Der 39-Jährige hat bewusst in der Sprache seines Gastlandes geschrieben, um seine Heimat Syrien einer deutschen Leserschaft näherzubringen.