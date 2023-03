Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am elften Spieltag hat es sie erwischt: Die Handballer der Turnerschaft Rodalben haben ihre erste Saisonniederlage hinnehmen müssen und damit die „Halbzeitmeisterschaft“ in der Verbandsliga verpasst. Am Samstagabend verlor die TSR das Spitzenspiel beim bisherigen Co-Tabellenführer SG Ottersheim/ Bellheim/Kuhardt/Zeiskam mit 31:36 (14:17).

Schon nach 34 Sekunden wurde ein Foul des Rodalbers David Saradeth mit einer Zeitstrafe und einem Siebenmeter geahndet, was TSR-Trainer Mirko Pesic verwundert registrierte: „Eigentlich sollten