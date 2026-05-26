Ganz viel Tennis, gemischt mit einer Portion Squash: Das ist Padel, eine Trendsportart, die nun auch Pirmasens erobern soll.

Auf dem Gelände des Eisenbahnersportvereins am Hauptbahnhof ist am Samstag die erste Padel-Anlage der Südwestpfalz eingeweiht worden. Das von David Holzer ( Pirmasens) und Steffen Benoit ( Dellfeld) nach eigenen Angaben für einen „mittleren sechsstelligen Betrag“ umgesetzte Projekt verdankt seine Existenz dem Umstand, dass die Tennisabteilung des ESV geschrumpft ist. So wurden aus zwei der vier Tennisfelder seit dem Baubeginn im Februar drei Padel-Courts mit Kunststoffglaswänden. „Die Einstiegshürde ist sehr niedrig, dafür aber der Lernzuwachs extrem schnell“, nennt Holzer die Vorzüge von Padel. Die Fläche sei vom ESV für 20 Jahre gepachtet. Ins Auge gefasst ist laut Holzer die Teilnahme am Ligabetrieb in Kooperation mit einem Verein. Ein Trainer werde noch gesucht.