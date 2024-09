Nach vier Siegen in den ersten vier Spielen hat es die A-Junioren-Fußballer des FK Pirmasens erwischt: Mit dem 1:2 (1:0) beim SV Gonsenheim kassierten sie die erste, recht unglückliche Saisonniederlage.

„Wir waren in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft. Wir hätten da 3:0 führen können“, sagte FKP-Trainer Peter Rubeck. Doch es stand „nur“ 1:0 durch Valentin Lerners Tor in der zweiten Spielminute. Und nach zwei Treffern des Mainzers Amar Glogic in der letzten halben Stunde (61., 90.+1) musste „die Klub“ ohne einen Punkt nach Hause fahren musste.

„Höchst emotional“

„Das war eine höchst emotional geführte Partie – sowohl auf dem Platz als auch am Spielfeldrand“, sah Rubeck einen Grund dafür, weshalb das Spiel in Durchgang zwei zugunsten des neuen Tabellenzweiten kippte. Der zweite war wohl die Verletzung von Nils Strassel (53.), denn so musste die bis dahin sehr stabile Abwehr umgestellt werden. Grund Nummer drei war das fehlende Quäntchen Glück. Zwei Schüsse von Alex Formaniuk kratzten die Gonsenheimer noch von der Linie, und ein 14-Meter-Schuss von Noah Stilb wurde abgefälscht und ging so neben statt ins Gehäuse. Am Donnerstag (13 Uhr) gastiert die FKP-U19 bei Wormatia Worms.

SO SPIELTEN SIE