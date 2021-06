Das Arbeitsgericht Pirmasens hat am Dienstag erste Klagen von gekündigten Beschäftigten der Schuhfabrik Peter Kaiser abgewiesen. Das insolvente Unternehmen hatte Ende Januar allen 170 Mitarbeitern der Schuhfabrik sowie kurze Zeit später auch den zuletzt etwa 40 Beschäftigten des Verkaufs gekündigt. Über 100 Beschäftigte reichten daraufhin Kündigungsschutzklage. Über 90 Verfahren sind aktuell noch am Arbeitsgericht anhängig. Die ersten 39 wurden am Dienstag verhandelt, weitere Verhandlungen sind im Juni, September und November terminiert.