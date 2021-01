In Pirmasens wurden am Wochenende die ersten Senioren in Pflegeheimen geimpft. Den Auftakt machte am Samstag die Pro Seniore Residenz. Knapp 200 Bewohner, Pflegekräfte und Mitarbeiter der Einrichtung wurden immunisiert. Gut fünf Stunden hat die Aktion in Anspruch genommen. Die 195 Dosen des mRNA-Impfstoffs der Firma Biontech wurden an 145 Bewohner und 50 Mitarbeiter verabreicht.