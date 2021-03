Nach der Einbruchsserie auf der Hackmesserseite in der Nacht auf Dienstag hat sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet. Die Frau berichtete, dass sie am Dienstag gegen um 4.05 Uhr im Vorbeifahren zwei Männer im Scheinwerferlicht ihres Autos wahrgenommen habe, die auf Fahrrädern aus der Trulber Straße kommend in Richtung Pirmasenser Straße gefahren sind. Jeder der beiden hatte ein zweites Fahrrad dabei. Die Männer hätten versucht, sich zu verstecken, als sie vom Scheinwerferlicht erfasst wurden. Die Polizei hofft, dass sich aufgrund dieser Zeit- und Personenangaben weitere Zeugen melden, die ihren Beobachtungen bislang keine größere Bedeutung beigemessen hatten. Außerdem scheint es, dass die Täter zumindest nicht in unmittelbarer Nähe über ein Transportfahrzeug verfügten. Sie müssten deshalb zu Fuß oder auf dem Rad unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet die Vinninger und Kröpper, die Wild- oder Überwachungskameras aufgestellt haben, die Aufnahmen der Kameras zu sichten. Die Polizei vermutet, dass die Täter mit Sicherheit auf mehreren Privatgrundstücken unterwegs waren. Hinweise erbittet die Polizei Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.