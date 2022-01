Bis zur Modernisierung kann es noch etwas dauern: Ab wann die Leitstelle der Pirmasenser Feuerwehr in der Gasstraße umgebaut wird, steht laut Stadtfeuerwehrinspekteur Karl-Heinz Bär noch nicht fest. Doch die Vorfreude ist groß.

Der Stadtrat hatte den Umbau wie berichtet im April 2021 beschlossen; er soll rund 900.000 Euro kosten. Am Montag, 17. Januar, wird der Hauptausschuss des Stadtrats nun den ersten konkreten Auftrag vergeben – die Planung des Vorhabens. Wie Feuerwehrchef Bär andeutet, soll dabei ein Ingenieurbüro zum Zuge kommen, das Erfahrung mit dem Umbau von Leitstellen hat und die Anforderungen kennt. Denn der Umbau der Kommandozentrale der Feuerwehr „ist hochkomplex“, sagt Bär; nicht zuletzt müsse die Software der Leitstelle kompatibel sein mit jener anderer Leitstellen.

Der Umbau soll nach seinen Worten 2022 starten, ob er dieses Jahr auch abgeschlossen wird, ist offen. Wie lange die Baumaßnahme dauern wird, ist laut Bär schwer abzuschätzen, nicht zuletzt wegen Lieferproblemen im Halbleiter-Bereich. So lasse etwa der bestellte Rettungswagen der Schnelleinsatzgruppe wegen eines Bestandteils auf sich warten. „Es hängt an einem Steuerungsteil für das Auto“, spricht Bär von einem Vierteljahr, das man nun schon warte. Und weil für die neue Feuerwehr-Leitstelle „kilometerweise Kabel“ verlegt werden müssen, rechnet Bär ebenfalls mit Verzögerungen.

Modernisierung der Haustechnik im Mittelpunkt

Wie berichtet, steht die Erneuerung der Haustechnik, die in Teilen noch aus der alten Feuerwache in der Lemberger Straße stammt, im Mittelpunkt der Modernisierung. Seit die Feuerwehr vor über 20 Jahren ihren heutigen Sitz in der Gasstraße bezog, wurde an verschiedentlich nachgerüstet, umgestellt und nachgebessert. Einiges passte noch nie, anderes im Laufe der Jahre nicht mehr zusammen. Alte und neue Technik vertragen sich nicht immer. Statt „an manchen Stellen zum 30. Mal einen Teilbereich“ zu ersetzen, soll nun einmal im größeren Stil modernisiert werden, „für die nächsten 20 Jahre“ sozusagen. „Wir wollen keine Einzellösungen mehr“, hatte Bär im Mai im RHEINPFALZ-Gespräch berichtet.

18 Feuerwehrbeamte besetzen die Leitstelle im Wechsel rund um die Uhr. In dieser Kommandozentrale geht über die Integrierte Leitstelle in Landau der Alarm ein, wenn ein Pirmasenser über 112 beispielsweise einen Brand meldet; dort werden die Einsätze koordiniert. Für die Dauer des Umbaus werde eine Ersatz-Leitstelle gegenüber der bisherigen Leitstelle aufgebaut, berichtet Bär, wie die Baustelle bei laufendem Betrieb gestemmt werden soll. „Der Einsatz- und Übungsbetrieb wird weiterlaufen“, erklärt er.

Auch Entlastungen für das Personal erwartet

Zwar würden die Arbeiten gewiss den Betrieb beeinträchtigen, dennoch freuten sich die Kollegen, dass der Umbau nun bald losgehen soll: Verspricht die neue Leitstelle doch auch Entlastungen für das Personal. Nicht nur wegen der höhenverstellbaren Schreibtische, die das Arbeiten während der bis zu zwölf Stunden langen Schicht angenehmer machen sollen. Sondern beispielsweise auch, weil der Serverraum vom Keller in den Nebenraum der Leitstelle zieht, was lange Wege spart. Auch damit, dass im Serverraum technisch gesehen „alles zusammengestückelt“ ist, soll laut Bär nach dem Umbau Schluss sein.