Kulturdezernent Denis Clauer hat keinen Zeitplan für die Ausschreibungen zweier wichtiger Stellen im städtischen Kulturamt. Die Nachbesetzung der pädagogischen Fachkraft für die Alte Post möchte Clauer gerne noch dieses Jahr erledigt haben. „Wir wissen noch nicht, welchen Stellenanteil wir ausschreiben können“, erklärt er das Zögern. Die Stadtspitze hätte die Stelle gerne in Vollzeit ausgeschrieben, das dürfte aber haushaltstechnisch nicht möglich sein, befürchtet der Dezernent. Vor einer Ausschreibung müsse dieses wichtige Detail allerdings geklärt sein. Die Entscheidung liegt bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, die den Haushalt für 2023 noch nicht genehmigt hat. Schon deshalb darf Clauer niemanden neu einstellen. Das betrifft auch die wieder geschaffene Stelle des Kulturamtsleiters. Sie ist aktuell mit Heike Wittmer als „kommissarische Leitung Kulturamt“ besetzt. Die Stelle muss noch ausgeschrieben werden; Clauer wartet auf die ADD, die das erst genehmigen muss. „Bis dahin darf ich nicht ausschreiben“, so Clauer, der am Dienstag betonte, nicht ewig warten zu können und möglichst schnell wieder klare Verhältnisse im Kulturamt haben will.

Um die Pädagogik in der Alten Post kümmerte sich von 2017 bis Mai Denise Kamm, die zum Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern wechselte. Das Kulturamt verlor 2014 seine Eigenständigkeit und wurde dem Stadtmarketing zugeschlagen. Erst im April hat Clauer das Kulturamt wieder zu einem eigenen Amt mit Amtsleiter gemacht.