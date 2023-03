Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Portal für alle Kindergärten: Wer künftig sein Kind im Kindergarten anmelden will, muss nicht mehr in verschiedenen Einrichtungen vorsprechen. Fast alle Pirmasenser Kindergärten machen mit. Was sind die Vorteile?

Die beiden großen Kirchen, das Nardinihaus sowie die Stadtverwaltung als Träger der Kindergärten in Pirmasens haben sich auf die Einführung des neuen Systems verständigt.