Am Samstag um 15.15 Uhr zeigte eine 18-Jährige bei der Pirmasenser Polizei an, dass ihr Smartphone gestohlen wurde. Wie die junge Frau zu Protokoll gab, hätten zwei bislang unbekannte Männer im Außenbereich der McDonalds-Filiale in englischer Sprache um Essen und Geld gebettelt. Als sie und ihr Lebensgefährte nicht auf die Bettelversuche eingingen, griffen sich die Männer das Smartphone der jungen Frau, das auf dem Tisch lag, und liefen davon. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten die Männer nicht aufgefunden werden. Die Polizei bittet unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.