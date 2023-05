Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jack White feierte in der Popmusik als Komponist und Produzent riesige Erfolge. Zuvor war der aus Köln stammende Wahl-Berliner auch ein guter Fußballer, der für den FK Pirmasens in der Regionalliga und für die PSV Eindhoven in der niederländischen ersten Liga spielte. Am Mittwoch wird der Tausendsassa 80 Jahre alt.

„Pirmasens wird immer in meinem Herzen bleiben. Leider war ich seit dem Tod meines wunderbaren Freundes Fritz Walter nie mehr in der Gegend.“ Das sagt zur RHEINPFALZ ein Mann, der