Am Donnerstag um 10.30 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass sie Überreste eines ausgenommenen Wildschweins neben einem Waldweg zwischen Vinningen und Bottenbach gefunden habe. Die Fundstelle lag aus Richtung Vinningen kommend in Höhe des Sportplatzes rund 500 Meter rechtsseitig im Wald. Die Polizei geht davon aus, dass das Wildschwein längstens zwei Tage zuvor erlegt worden war. Einen Zusammenhang mit der Meldung über die Jagdwilderei mit einer Armbrust am Donnerstag hält die Polizei für eher unwahrscheinlich, sie schließt es aber nicht gänzlich aus. In Bezug auf die Wilderei-Meldung korrigierte sie den Zeitpunkt: Das Wildschwein wurde nicht Ende Juni, sondern Ende Juli geschossen. Der Pfeil wurde erst beim Aufbrechen nach Eingang der veterinärärztlichen Freigabe mit ein paar Tagen Verspätung entdeckt. Dies erkläre den zeitlichen Verzug der Meldung. Zeugen oder Hinweisgeber zu beiden Fällen können sich unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de melden.