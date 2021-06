Nachdem bereits am Mittwoch in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Bitscher Straße eingebrochen wurde, meldet die Polizei am Freitag einen weiteren Einbruch: Zwischen Samstag und Donnerstag, 14 Uhr, wurde ein Mehrfamilienhaus in der Kreuzgasse zum Tatort. Die unbekannten Täter hebelten eine Wohnungstür im vierten Stock auf. Gestohlen wurde nichts, dennoch beläuft sich der geschätzte Schaden auf rund 200 Euro. Die Täter konnten wohl durch die unverschlossene Eingangstür ins Haus gelangen.

Die Polizei ruft Anwohner von Mehrfamilienhäusern zu erhöhter Sorgfalt und Achtsamkeit auf. Die Zugangstüren der Häuser sollen stets verschlossen sein, und niemand soll Unbekannten Zugang zu den Häusern gewähren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.