Für Samstag, 27. Januar, ist von 15.30 bis 16.30 Uhr auf dem Pirmasenser Exerzierplatz eine Kundgebung geplant. Der Aufruf dazu kommt von der Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner (SPD) und werde unterstützt von Vertretern demokratischer Parteien sowie der jüngeren Generation. Glöckner sagt: „Gerade in der jetzigen Zeit ist es sehr wichtig, dass Demokraten jeden Alters parteiübergreifend die Reihen schließen und gemeinsam ein deutliches Zeichen setzen gegen Rechtsextremismus und die Feinde unserer Demokratie.“ Der 27. Januar ist der Holocaust-Gedenktag, an dem jedes Jahr der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird. In Pirmasens kamen am vergangenen Samstag hunderte Demonstranten zusammen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Nun sei es wichtig, „dass wir weitermachen und viele erneut sich für die Demokratie versammeln“, so Glöckner. Aufgerufen seien Schulen, Kirchen, Gewerkschaften, Industrie- und Handwerksverbände, Vertreter aller demokratischen Parteien, private und gemeinnützige Initiativen sowie Bürger, die sich aktiv einsetzen wollen für die Verteidigung der Demokratie. „Antidemokratische Kräfte und Parolen bei dieser Aktion sind ausdrücklich nicht erwünscht“, sagt Glöckner. rhp/gana