Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am nächsten Wochenende werden einige der gewohnten Namen auf den Spielberichtsbögen fehlen. Grund ist die vom Land beschlossene 2G-Regel für den Zutritt zu Sporthallen. Es ist der nächste Tiefschlag für den Hallensport. Wie stark sind die Handballteams aus der Region Pirmasens betroffen, und was macht der Verband?

Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf nach der neuesten Landesverordnung, die am Mittwoch in Kraft getreten ist, nicht mehr in eine Sporthalle – weder zum Training noch zu Wettkämpfen,