Am Mittwoch wurde über einen Wohnungseinbruch in der Schwanenstraße berichtet, bei dem die Glaseinfassung der Wohnungstür eingeschlagen und ein Fernseher gestohlen wurde. Ein weiterer Einbruchsversuch im gleichen Mehrfamilienhaus wurde nun gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, liegt die Tatzeit zwischen vergangenem Freitag, 17.20 Uhr, und Mittwoch, 08.20 Uhr. Laut Polizei wurde versucht, die Tür der Nachbarwohnung aufzuhebeln, was misslang. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus.

Außerdem hebelte am Mittwoch, zwischen 6.15 und 19.45 Uhr, ein Unbekannter das Türschloss einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Reiterstraße auf. Die Wohnung wurde durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Schaden liegt bei circa 300 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail, kipirmasens@polizei.rlp.de, melden.