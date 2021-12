Zwischen Mittwoch, 14.30 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, zerschlugen Unbekannte zwei Seitenscheiben eines Omnibusses, der auf dem Luthersbrunn zwischen Kröppen und Vinningen abgestellt war. Der Parkplatz wird ansonsten von Besuchern der dort gelegenen Kirche genutzt. Es ist bereits das zweite Mal, teilte die Polizei mit. Zum ersten Mal sei der Bus in der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember, also Mittwoch auf Donnerstag in der vergangenen Woche, beschädigt worden. Der Schaden wird jeweils auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.