Die Wohnanlage Pirminius der Kimmle-Stiftung in Pirmasens ist seit Montag wieder coronafrei. „Alle Bewohnerinnen und Bewohner sind aus der Quarantäne und wohl auf“, teilte Stiftungsvorstand Marco Dobrani mit. Der Zustand der beiden im Krankenhaus befindlichen Bewohner habe sich etwas stabilisiert. Alle Mitarbeiter, bis auf eine, seien wieder im Dienst.

Am Montag hat die Kreisverwaltung neun weitere Covid-19-Fälle gemeldet. Das Land allerdings scheint in seiner aktuellen Statistik für den Warn- und Aktionsplan noch einige Fälle vom Wochenende aufgearbeitet zu haben. Das erklärt die Tatsache, dass Pirmasens mit einem Inzidenzwert von 213,8 die 200er-Marke erneut deutlich überschritten hat. Zweibrücken gilt mit einer Inzidenz von 58,5 wieder als Risikogebiet, und der Landkreis bleibt mit 102,3 tiefrot.

Ein Mann und eine Frau gestorben

Die Kreisverwaltung hat zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet: Ein Bewohner des Pirmasenser Seniorenwohnheims Johann Stein im Alter zwischen 80 und 90 Jahren ist an den Folgen seiner Corona-Erkrankung gestorben. Auch eine Frau aus Pirmasens im Alter zwischen 60 und 70 Jahren starb an Corona, berichtete Kreissprecher Thorsten Höh. Seit Beginn der Pandemie sind damit in der Südwestpfalz 37 mit dem Coronavirus infizierte Personen gestorben.

Derzeit gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 378 Corona-Fälle als aktiv. Die neuen Fälle verteilen sich auf Pirmasens (3), Zweibrücken (3) sowie die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land (1) und Thaleischweiler-Wallhalben (2).

Corona-Test