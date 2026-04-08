Ein zweites Mal binnen kurzer Zeit ist in Pirmasens ein Briefkasten der Deutschen Post aufgebrochen worden. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Samstagnachmittag (4. April) und Dienstagmittag (7. April) in der Bahnhofstraße. Vermutlich haben die Täter den gelben Sammelkasten in der Nähe des Gerichtsgebäudes mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam geöffnet und den Postsack mitsamt aller eingeworfenen Briefsendungen entwendet. Die genaue Schadenshöhe sowie die Anzahl der betroffenen Briefe sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Erst am vergangenen Samstag, 4. April, war ein Briefkasten des DHL-Paketshops in der Straße „Am Sommerwald“ aufgebrochen und die darin befindlichen Briefe gestohlen worden. In beiden Fällen bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich bei der Dienststelle in Pirmasens unter Telefon 0631 36915199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.