Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie esse ich gesund und was macht eine gute Ernährung aus? Nina Schneider muss es wissen. Sie ist Ernährungsberaterin und erzählt im RHEINPFALZ-Interview, was sie an ihrem Beruf fasziniert und warum es ihr besonders wichtig ist, junge Menschen zu beraten.

Frau Schneider, warum ist eine gesunde Ernährung wichtig?

Ich denke, dass eine gute Ernährung die Basis für ein gesundes Leben ist – sie ist sogar ein wesentlicher