Aufgrund von Hinweisen stehen zwei Erzieherinnen eines Kindergartens aus dem Bereich Pirmasens im Verdacht, möglicherweise sexuelle Handlungen von Kindern untereinander geduldet oder die Kinder hierzu aufgefordert zu haben, so die Staatsanwaltschaft gestern in einem Schreiben. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen am 30. November wurden elektronische Geräte sichergestellt. Die Datenträger bedürfen der Auswertung. Die Ermittlungen befinden sich in einem frühen Stadium. Um diese nicht zu gefährden, kann die Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Details bekanntgegeben.

Gemäß der Strafprozessordnung ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet zu ermitteln, wenn ihr zureichende tatsächliche Hinweise auf verfolgbare Straftaten bekannt werden. Die Aufnahme von diesen Ermittlungen bedeutet weder, dass Beschuldigte eines Ermittlungsverfahrens sich tatsächlich strafbar gemacht haben noch, dass für ihre spätere Verurteilung eine überwiegende Wahrscheinlichkeit besteht.