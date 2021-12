Die Polizei macht drei Pirmasenser im Alter von 20 bis 27 Jahren für eine Serie von Einbrüchen in Sport- und Pfälzerwaldheime verantwortlich, die zwischen März und November verübt worden waren. Akribische Ermittlungen des Kriminalkommissariats 5 führten auf die Spur der drei Männer. Über die Staatsanwaltschaft Zweibrücken wurden Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt, am Mittwoch wurden zeitgleich die Wohnungen der drei Beschuldigten durchsucht. Dabei stellten die Beamten Diebesgut sicher. Über das Diebesgut und abgelegte Geständnisse konnten unter anderem die Einbrüche in das Sportheim Thaleischweiler (22. November), in das Sportheim Lemberg (23. Juni und 17. Juli), in die Sportheime Herschberg und Windsberg (28. September und 29. März), in das Pfälzerwaldhaus „Hohe List“ (25. Juni, 6. Juli), in das Pfälzerwaldhaus „Drei Buchen“ (23. Juni) sowie mehrere Aufbrüche von Zigarettenautomaten in Donsieders, Rodalben und Pirmasens aufgeklärt werden.