Die Staatsanwaltschaft ist noch mit dem Sichten der zahlreichen elektronischen Daten und Akten beschäftigt, die bei den Durchsuchungen beschlagnahmt wurden.

Im Januar waren in Pirmasens Geschäftsräume einer Personalvermittlungsfirma durchsucht worden. Die Beschuldigten sollen Ukrainer, Georgier und Moldawier mit falschen Papieren ins Land gebracht haben.

Wie die RHEINPFALZ mehrfach berichtete, hatte die Polizei im Januar 60 Wohnungen und Häuser in mehreren Bundesländern durchsucht. Ziel war eine Schleuserorganisation, die den Menschen aus der Ukraine, Georgien und Moldawien falsche Papiere eines EU-Landes besorgte und sie dann an Firmen der Logistik- und Abfallbranche vermittelte, wo sie unter anderem Sortierarbeiten verrichten und im Lager arbeiten mussten. Untergebracht wurden die Menschen in firmeneigenen Unterkünften, auch in Pirmasens, wobei dies den geschleusten Menschen auch noch in Rechnung gestellt worden sein soll.

Es handele sich um einen Ermittlungskomplex größeren Ausmaßes, der noch längere Zeit andauern werde, teilte Achim Nunenmann, stellvertretender Leitender Oberstaatsanwalt der Kaiserslauterer Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Eine große Menge an elektronischen Daten und Akten in Papierform seien sichergestellt worden und müssten gesichtet werden, was „einen immensen Zeitaufwand“ erfordere, so Nunenmann.