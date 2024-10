Wegen Drogen- und gewerbsmäßigen Cannabishandels hat das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag einen 25-Jährigen zu drei Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt. Aber da werden wohl noch etliche Monate hinzukommen.

Im April hatte die Polizei nach Hinweisen von Drogenkäufern das Anwesen der Eltern des 25-Jährigen durchsucht. „In allen Ecken und Enden“ hätten sie Drogen gefunden, berichtete ein Ermittler vor Gericht: an verschiedenen Stellen im weitläufigen Garten, in der Werkstatt, im gemauerten Grill, sogar in einem Müllhaufen, des Weiteren im Zimmer des jungen Mannes, aber auch in der übrigen Wohnung und in der Gefriertruhe. Im Eltern-Schlafzimmer fanden die Beamten fast 20.000 Euro in bar. Niemand habe ihnen sagen können, woher dieses Geld gekommen sei, sagte der Ermittler.

In der Anklage war die Rede von über 1100 Gramm Cannabisblüten, 237 Gramm Amphetamin und 232 Gramm Haschisch, die gefunden und zum Weiterverkauf bestimmt gewesen seien. Der Ermittler ging jedoch davon aus, dass nicht alle Verstecke gefunden worden sind. Ein Drogenspürhund habe nicht zur Verfügung gestanden. Die Polizei hatte auch diverse Schusswaffen, Munition, einen Baseballschläger und ein Pfefferspray gefunden. Leicht hätte das zu einer Anklage wegen bewaffneten Drogenhandels führen können, was zu einem erheblich höheren Strafrahmen geführt hätte, wie Richter und Staatsanwalt betonten. Doch diese Sachverhalte wurden von der Anklage nicht aufgriffen.

Vater und Verlobte haben nichts mitbekommen

Der Angeklagte räumte ein, dass die gefundenen Drogen und die Cannabisblüten ihm gehören. Er habe ein Dreivierteljahr lang zwölf Cannabispflanzen im Garten seiner Eltern zwischen Gurken und Tomaten und auch bei einem Kumpel angebaut, großgezogen und vom Verkauf der Ernte gelebt. Die Kenntnisse über Anbau und Pflege habe er über das Internet bekommen. Das Geld aus dem Verkauf habe er gespart. Deshalb sei die hohe Summe von fast 20.000 Euro zusammengekommen, sagte der 25-Jährige. Außerdem habe er täglich sieben bis zehn Gramm Cannabis konsumiert, auf Partys aber auch mal Ecstasy und Kokain. Das Pfefferspray habe er „draußen“ dabeigehabt, weil er schon mal „abgezogen“ worden sei, sagte er.

Der Vater des 25-Jährigen gab an, die Waffen gehörten ihm. Sein Sohn wäre nicht drangekommen, da sie sicher verwahrt worden seien. Er habe nicht gewusst, dass sein Sohn mit Drogen zu tun habe. Nach der ersten Hausdurchsuchung durch die Polizei habe er ihn rausgeworfen, ihn dann aber wieder aufgenommen, weil er ihn nicht habe auf der Straße liegenlassen wollen. Einmal habe er eine Cannabispflanze im Garten gefunden und verbrannt. Von dem vielen Geld in seinem Schlafzimmer habe er nichts gewusst. Auch die Verlobte des Angeklagten will vom Drogenkonsum und -verkauf ihres Verlobten nichts mitbekommen haben. Die Polizei wiederum hatte nicht festgestellt, dass im Garten der Eltern Cannabis angebaut worden war.

Staatsanwalt rät: Ausbildung in Haft machen

Zuungunsten des Angeklagten bei der Strafhöhe wirkten sich seine einschlägigen Vorstrafen aus und dass er unter laufender Bewährung handelte. Er habe einfach weitergemacht und nicht unerheblich viel Geld verdient, sagte der Richter. Der Staatsanwalt riet dem jungen Mann, er solle in der Haft eine Ausbildung machen, wenn er etwas aus seinem Leben machen wolle. Das gehe aber nur, wenn er in Strafhaft sei, nicht in Untersuchungshaft. Der Mann bleibt weiterhin in Haft. Und er muss mit dem Widerruf seiner Bewährung rechnen, die er 2022 bei einer Verurteilung wegen Drogenhandels erhielt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.