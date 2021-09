Gründe, endlich wieder in Erlenbrunn eine zünftige Kerwe zu feiern, gab es am Wochenende gleich mehrere: Vergangenes Jahr hatte die Corona-Pandemie alle Veranstaltungspläne des Ortsbezirkes zunichte gemacht, folglich war auch die geliebte Kerwe ausgefallen. Nun aber durfte man unter Einhaltung der Hygiene-Regeln wieder loslegen. Weiterhin war mit der Fertigstellung des neuen Rasen-Fußballplatzes ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen, der obendrein auch optisch das Gelände beim Sportverein deutlich aufwertete. Beste Laune also bei Ortsvorsteherin Christiane Mattill und Oberbürgermeister Markus Zwick beim obligatorischen Fassanstich und auch bei den Gästen, die sich vom Speisen- und Getränkeangebot des Sportheimes, den Cocktails des SV Erlenbrunn und den Leckereien der von Mattill organisierten Kirmesstände verwöhnen ließen. Nur die Fußballer aus Trulben, die am Samstag beim Kerwespiel der B-Klasse gastierten, sorgten mit ihrem Auswärtssieg zumindest unter den Fußballfans für einen kurzfristigen Stimmungsdämpfer, Livemusik und eine launige Kerwerede der Straußbuben trösteten jedoch über diesen Ausrutscher hinweg.