In Erlenbrunn kehrt das Dorffest zurück – als „Fest der Vereine“ in der frisch sanierten Hasenhalle. Ortsvorsteherin Christiane Mattill wagt den Neustart, gefeiert wird am Freitag und Sonntag – nicht aber am Samstag.

Bis zum Wasserschaden in der Hasenhalle seien in dem Vorort regelmäßig Feste gefeiert worden, sagt Mattill. Nachdem der Sportverein die Halle übernommen und saniert habe, stehe die Infrastruktur für größere Veranstaltungen wieder zur Verfügung. „Wir probieren das jetzt einfach mal“, sagt Mattill. Start ist am Freitag, 18 Uhr.

Gegen 20 Uhr folgt der Höhepunkt: die Partyband Krachleder. Die neunköpfige Liveband tritt in Lederhosen und mit Bläsern auf, spielt jedoch keine traditionelle Blasmusik, sondern Partysongs aus Rock, Pop, Hip-Hop und Schlager der vergangenen vier Jahrzehnte – ohne Unterbrechung. Karten kosten 18 Euro und sind im Vorverkauf in der Mattills Bäckerei in Erlenbrunn erhältlich.

Tiersegnung für Pferde, Hunde, Katzen und mehr

Den Freitagabend organisieren die Landfrauen, der Sportverein und der Tennisverein. Geboten werden eine Cocktailbar und Gegrilltes. Am Samstag pausiert das Fest – nicht wegen einer zu langen Partynacht, wie Mattill lachend betont –, sondern zur Vorbereitung des Sonntagsprogramms. Dieses gestalten die Fördervereine von Kindergarten und Altem Rathaus, die CDU, der Pfotentreff, der Obst- und Gartenbauverein sowie die Kirche.

Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem katholischen Gottesdienst auf dem Festgelände. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Tiersegnung für Pferde, Hunde, Katzen und andere Tiere. Ab 12 Uhr sorgt das Pirmasenser Duo Two Big für Partymusik, das seit fast 40 Jahren in der Region unterwegs ist. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg. Neben Kaffee und Kuchen werden Rollbraten und Gegrilltes serviert. Um Verkehrschaos zu vermeiden, wird die Zufahrt zum Sportheim von Freitag bis Sonntag als Einbahnstraße geregelt.