Derzeit laufen die Telefone im Pirmasenser Finanzamt, aber auch in Kommunalverwaltungen und Katasterämtern heiß. Ursache dafür ist, dass die Finanzverwaltung bereits viele Informationsschreiben zur Grundsteuerreform an Eigentümer von Grundbesitz verschickt hat.

Die Abgabe der Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts auf den 1. Januar 2022, die sogenannte Feststellungserklärung, ist ab Juli mit den dafür vorgesehenen kostenlosen elektronischen Vordrucken – zum Beispiel über www.elster.de unter „Formulare & Leistungen“ – möglich.

Grundsätzlich besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur elektronischen Abgabe der Feststellungserklärung. Ausnahmsweise können Papiervordrucke in sogenannten Härtefällen verwendet werden. Ob ein Härtefall vorliegt, entscheidet das Finanzamt. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Eigentümer von Grundbesitz nicht über die technische Ausstattung oder erforderlichen technischen Kenntnisse für eine elektronische Übermittlung verfügt. In diesen Fällen gibt es zwei Möglichkeiten: Ab Anfang Juli können die als PDF-Dateien unter www.fin-rlp.de/Vordrucke veröffentlichten Vordrucke zur „Erklärung der Feststellung des Grundsteuerwerts“ ausgefüllt, ausgedruckt und in Papier dem zuständigen Finanzamt übersandt werden. Alternativ dazu besteht ab Juli die Möglichkeit, unter Angabe der entsprechenden Gründe, Papiervordrucke im Service-Center des Finanzamtes zu erhalten. Das Service-Center kann dafür ab Juli donnerstags von 8 bis 18 Uhr ohne eine vorherige Terminvereinbarung aufgesucht werden.

Nahe Angehörige dürfen sich bei der Abgabe der Feststellungserklärung gegenseitig unterstützen, also Kinder beispielsweise ihre Eltern. Zudem besteht die Möglichkeit, mit dem eigenen Benutzerkonto des Steuerportals der Finanzverwaltung „MeinElster“ (www.elster.de) auch Feststellungserklärungen für nahe Angehörige zu übermitteln. Darunter fallen aber ausdrücklich nicht gute Bekannte, enge Freunde oder ähnliche Personen. Daneben sind Steuerberatungen, Grundstücks- und Hausverwaltungen weitere Ansprechpartner, die Unterstützung leisten dürfen.

Die derzeit in den Briefkästen landenden Informationsschreiben sind nicht mit den amtlichen Steuererklärungsvordrucken zu verwechseln. Die dem Schreiben beigefügte Ausfüllhilfe, das sogenannte Datenstammblatt, ist vielmehr ein Service der Finanzverwaltung, der wichtige erklärungsrelevante Liegenschafts- beziehungsweise Geobasisdaten enthält, die in die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts übernommen werden können. Das Datenstammblatt selbst ersetzt nicht die Feststellungserklärung.

Weitere Infos sind unter www.fin-rlp.de/grundsteuer zu finden.