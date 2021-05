Während der Stadtrat diskutiert, ob und wie er den aus Pirmasens emigrierten Juden Walter Slodki ehren soll, erinnert sich RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Marianne Teuscher an ein Essen mit ihm in New York.

Walter Slodki lernten wir 1993 bei der Abiturfeier des Leibniz-Gymnasiums kennen. Den von ihm gestifteten Walter-Slodki-Preis für die beste Gesamtleistung überreichte er persönlich. Damals an meinen Neffen Andreas Müller. So fand Slodki seinen Platz an unserem Familientisch. Bei den Tischgesprächen erfuhr Slodki, dass wir Amerika-Fans sind. Deshalb schenkte er uns seine Visitenkarte: „Wenn ihr wieder einmal in Amerika seid, vielleicht in die Nähe von New York, meldet euch bei mir. Ruft einfach an.“

1994 stand in den USA die Fußball-WM an. Mein Mann, unser Sohn und ich wollten dabei sein. Vor Ort riefen wir bei Walter Slodki an. Es meldete sich der Anrufbeantworter. Wir kündigten unseren Besuch an. Der erbetene Rückruf vom überraschten ehemaligen Pirmasenser erfolgte. Seine Einladung: Wir treffen uns um 15 Uhr down town Manhattan 226 West, 23rd Street, Lokal „El Quijote“.

Große Anspannung bei uns drei. Wir waren noch niemals in New York, nie in Manhattan, in diesem Wolkenkratzermoloch. Auch ohne Navi gelang es uns, das Ziel zu finden. Wir wollten Walter Slodki treffen. Darauf freuten wir uns. Unsichere Fragen wie: „Kennt er uns noch? Erinnert er sich noch an uns?“ wurden ausgetauscht.

Walter Slodki kam. Strahlend. Hoch erfreut, Besuch aus der Heimat zu empfangen. Er zeigte sich als großartiger Gastgeber und versierter Fremdenführer. Im benannten Lokal wurden wir per Handschlag begrüßt. Walter Slodki war hier bekannt und angesehen. Die Tatsache, dass es unser Erstbesuch in New York war, erwies sich als Steilvorlage für den ehemaligen Pirmasenser: Der damals 82-Jährige lud uns nach dem Essen zu einer Stadtrundfahrt in New York ein.

Es wurden Geschichtsstunden der besonderen Art sowohl bei Tisch, wie auch während der Fahrt. Der heimattreue Pirmasenser erinnerte an (Schul-) Geschichten mit seinen Freunden aus der Heimat, mit Herbert Dietsch, Otmar Weber, Erich Herrmann und vielen anderen. Seine Schuljahre verbrachte er unter Direktor Pongratz in der Oberen Realschule. Lieblingsfächer waren Deutsch, Erdkunde und Geschichte. Lobend erinnerte er sich an Dr. Eckersdörfer im Unterricht „der hatte schon vormoderne Methoden ; wirkte als freier Lehrer und war seiner Zeit damals schon mindestens 25 Jahre voraus“, erzählte Slodki. Und erinnerte sich an seine Klasse: „Als Jude hatte ich keinerlei Ressentiments verspürt. Wir waren echte Freunde, die in schwierigen Situationen zusammengestanden und dicht gehalten haben.“

Slodki erzählte auch, dass er beim Turnverein Pirmasens geturnt habe. Wenn er am Turner-Jahrmarkt nachts heim gekommen sei, „musste ich zum Rapport im Schlafzimmer meiner Mutter erscheinen und mich zurück melden“, erzählte er laut lachend.

Es war sehr unterhaltsam und wir blickten in ganz andere Zeiten zurück. Während der Fahrt erwähnte er, dass er am 8. Januar 1940 mit dem Schiff in New York angekommen war. Er begann dort als Arbeiter in einer Schuhmaschinenfirma – für zwölf Dollar in der Woche. Später machte er sich selbstständig, importierte Pirmasenser Schuhmaschinen nach USA und vertrieb sie dort. „Wenn du in Amerika nichts tust, bist du schnell vergessen. Du musst am Ball bleiben,“ sei sein Lebensmotto in der neuen Welt geworden, sagte Walter Slodki. Er war ein hervorragender und heimatverbundener Gastgeber.

Zur Autorin

Die Merzalberin Marianne Teuscher schreibt seit Jahrzehnten für die RHEINPFALZ. An das Treffen mit Walter Slodki kann sie sich auch deshalb so detailliert erinnern, weil sie über ihre Reisen Notizen führt.