Geschichte kann verbinden und trennen. In Ludwigswinkel und Obersteinbach hat man sich dazu entschieden, das Verbindende zu suchen. Entlang des Radweges „Freundschafts -Tour“, der beide Orte verbindet, wird es Tafeln geben, die an die Malerinnenkolonie von Obersteinbach erinnern.

„Der Radweg ist die Brücke zwischen unseren Ortschaften und perfekt für dieses Projekt geeignet, sagt die Bürgermeisterin des Elsässischen Obersteinbach Céline Sturm. „Unsere Freundschaft wächst, wenn wir gemeinsame Projekte verwirklichen“ ist auch der Ludwigswinkler Ortschef Sebald Liesenfeld überzeugt. Beide sind Feuer und Flamme für das neue gemeinsame Projekt.

Die Initialzündung dazu hatte Christelle Ullmann vom Obersteinbacher Heimatverein Patrimoine d’ici. „Die Wiederentdeckung der Malerinnenkolonie begann vor einigen Jahren mit einer verschlossenen Kiste auf dem Speicher ihres Elternhauses“ erzählt Ullmann, die eine schier unerschöpfliche Quelle an Geschichten und Geschichte ihres Heimatortes ist. Die Leidenschaft dafür merkt man ihr beim Erzählen an.

Der Kistenfund

In der Kiste hat Christelle Ullmann Lithographien entdeckt, die dort zwischen 1896 und 1918 in einer Künstlerkolonie geschaffen wurden – fast alle von Frauen, Schülerinnen des Malers Franz Hein. „Er gab den ,Malweibern’ in Obersteinbach Unterricht, weil Frauen damals nur kaum an Kunstakademien studieren konnten“ erklärt Ullmann. Zu der Malerkolonie gibt es zum Nachlesen auch die beiden von Bernhard Bonkhoff herausgegebenen Bücher „Malerkolonie Obersteinbach I und II 1896-1918“ (erschienen 2019 und 2021).

In Obersteinbach gibt es bereits einen Rundweg mit Tafeln auf denen Originalbilder abgelichtet sind, nun wird das Projekt in Richtung Ludwigswinkel ausgeweitet. Die Erweiterung des Projektes wurde wiederum durch einen Fund auf einem Dachboden angestoßen. Die Urenkelin des Malers Franz Hein, hat im Haus des Urgroßvaters in Leipzig zahlreiche Originale entdeckt.

Die Natur gemalt

„Die Malweiber waren hier in der ganzen Umgebung unterwegs und haben die Natur gemalt. An den Motiven alleine kann man kaum erkennen, ob es der Pfälzer Wald in Frankreich oder in Deutschland ist“ sagt Ullmann. „Daran wird deutlich, dass wir hier in einem gemeinsamen Naturraum leben, dass es zwar die Grenze gibt, dass sie aber eigentlich keine Rolle spielt“ so Ullmann weiter.

Auch ein Gästebuch von 1907 hat man gefunden, in dem ein handschriftlicher Eintrag den Besuch der Kerwe im pfälzischen Petersbächel dokumentiert „die waren damals über die Grenzen unterwegs“ sagt Liesenfeld und so soll es wieder sein. Die aufgetauchten Bilder wurden bereits in Galerien in Pirmasens, Dahn und Niederbronn gezeigt und nun sollen sie dahin zurückkehren, wo sie gemalt wurden. Neben den Tafeln am Radweg, die bis in den Herbst stehen bleiben, sind verschiedene Standorte mit einbezogen.

Ausstellung und Wege-Tafeln

Eine Ausstellung mit Originalbildern wird im Kultursaal der Daniel-Theysohn-Stiftung in Ludwigswinkel geplant. „Dort hängen hauptsächlich Lithografien von Franz Hein“ erklärt Ullmann. Im Wachthäusel davor werden Fotos von Postkutschen ausgestellt. Dazu Texte von Charles Schlosser aus Lembach (Frankreich) über den Tourismus im Wasgau. In der Katholischen Kirche St. Ludwig wird es auf eigens entworfenen Tafeln Fotos der Malweiber zu sehen geben. Entlang des Aufgangs zur Evangelischen Kirche werden ebenfalls dreizehn Tafeln aufgestellt, zur Geschichte der Malerinnenkolonie. Am Dorfplatz gibt es Tafeln mit Landschafts- und Burgenmotiven.

In der Area one werden zwei Tafeln auf die Geschichte hinweisen. Am Grenzübergang „Schwarze Tafel“ sind Baummotive geplant. In Obersteinbach wird es am Forsthaus, an den Ortseingängen, an und in den Kirchen Tafeln zu sehen geben. Die Finissage wird dann im November mit einer Ausstellung von weiteren Originalen im Obersteinbacher Rathaus stattfinden.

Info

Ausstellung „Kunst auf der Freundschafts-Tour – Franz Hein & die Malerkolonie d’Obersteinbach 1896-1918,“ Vernissage am Samstag, 22. Juni, 17 Uhr, im Rathaus Ludwigswinkel in der Landgrafenstraße.